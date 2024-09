Läti fintech-ettevõtte läheb Riia ja Frankfurdi börsile

Laenuandja Eleving Group on olnud kapitaliturgudel üle kümne aasta ja on ligi 400 miljoni euro eest emiteerinud võlakirju. Grupi tegevjuht Modestas Sudnius ütles, et investoritel on võimalik investeerida hästi juhitud ja kasvavasse ettevõttesse, mille eesmärk on maksta dividende kaks korda aastas ja väljamaksemäär on üle 50 protsendi.