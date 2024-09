Eesti riigi võlakirjade pakkumine märgiti neljakordselt üle

«Kui kutselistele investoritele korraldame võlakirjade pakkumist juba mitmendat korda, siis jaeinvestoritele müüme võlakirju esmakordselt – märgiline samm madala riskiga finantsinstrumendi loomiseks on tehtud. Eraisikute osakaal oli ootuspärane ja need, kes pakkumise raames võlakirju ei jõudnud märkida, saavad neid edaspidi osta Tallinna börsilt.»

LHV investeerimispanganduse juht Mihkel Torim sõnas, et tegemist oli Eesti viimaste aastate ühe suurema emissiooniga. «Eesti riigi võlakirjade atraktiivset hinnastust kinnitab emissiooni tugev ülemärkimine, riigi jaoks tavapärasest madalam võlakirja nimiväärtus võimaldas ka kõrgemat kaasatust – see tõi 3350 väikeinvestorit, kes soetas võlakirju kuni 1000 euro väärtuses,» rääkis Torim.

Swedbanki kapitaliturgude juhi Allan Marnoti sõnul on nüüdsest Eesti kapitaliturul kättesaadav madala riskiga instrument, mis varem puudus. «Emissiooni vastu oli suur huvi kogu Baltikumis ja ka kaugemal, näiteks Saksamaal. Neljakordne ülemärkimine tagab nõudluse võlakirjade järelturul, mis annab täiendavat kindlust võlakirju emissioonist omandanud jaeinvestoritele. Emissioon näitas, et eestlased on aktiivsed investorid ning finantsharidus ja teadlikkus investeerimise tähtsusest on Eestis tõusuteel. Rahvaarvu arvestades on Eestis riigivõlakirjade investoreid rohkem kui Sloveenias, kus kolmeaastaseid võlakirju märkis 9427 investorit.»