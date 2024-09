Palgavaesus Eestis aina süveneb

Sel suvel tellis tööportaal cv.ee palgauuringu, millest selgus, et Eestis pole tervelt 75 protsenti inimestest oma palgaga rahul. Kuigi Eesti keskmine palk on hooga tõusnud – juunis oli see statistikaameti andmetel 2113 eurot ehk ligi seitse protsenti suurem kui aasta tagasi –, on tööportaali andmetel ligemale poolte töötajate palgatõus viimase aasta jooksul olnud minimaalne või pole seda üldse olnudki. Uuringu järgi sai seda keskmist, kuni kümneprotsendilist palgatõusu vaid napilt üks kolmandik töötajatest, aga samas on osa töötajate palka hoopis vähendatud. Samal ajal elu aina kallineb ning elamiskuludega toime tulla on järjest raskem.