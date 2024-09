Tehnoloogiasektor vedas S&P 500 teist päeva tõusule, pangandussektor surve all

Tõusu vedasid tehnoloogiaettevõtted, sealhulgas Nvidia, mille aktsia tõusis 1,5%, samuti olid tõusus AMD ja Microsoft. Tehnoloogiasektor on sellel kvartalil olnud surve all, kuid teisipäevane tõus andis mõningast leevendust. Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) on käesoleval kvartalil langenud enam kui 7%.