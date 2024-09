August maailma finantsurgudel: haruldane vaatepilt USAs

Tulevikku vaadates on üks olulisemaid tegureid endiselt keskpankade poliitika. USA keskpanga juht Jerome Powell tunnistas oma iga-aastases kõnes Jackson Hole'is, et käes on aeg intressimäärasid kärpida. Turuosalised on juba terve kuu jooksul järjepidevalt tõstnud ootusi kergema rahapoliitika suhtes ja ootavad aasta lõpuks tervelt ühe protsendi võrra madalamaid intressimäärasid.