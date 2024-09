Kuidas Hiina elektriautod ja valuuta kurss mõjutavad kütuse hinda Eestis?

«Kõikide komponentide juures, mis kütuse hinda mõjutavad, on väikese Eesti puhul alati kõige olulisemaks globaalsed majandusarengud, mille tuules meie peame liikuma. Lisaks on Eesti eripära see, et meil puudub riigis kohalik rafineerimistehas, mis tähendab, et kogu oma kütuse peame importima ja ladustama. See paneb meid veelgi rohkem sõltuma maailmas toimuvatest arengutest,» selgitas Circle K mootorikütuse hinnastamisjuht Indrek Sassi. Mis siis on viimasel ajal kõige rohkem kütuste hinda mõjutanud?

Hiina aeglustuv majandus ja suur elektritarbimine

Viimase paari kuu jooksul on maailma kütusehindu mõjutanud eriti Hiina majanduse arengud. Hiina, mis on USA järel teine maailma suurim nafta tarbija, on kogenud majanduskasvu aeglustumist, mis on vähendanud nõudlust naftatoodete järele. Veelgi enam, Hiinas on alternatiivse energiatarbimise, eriti elektri, osakaal märkimisväärselt suurenenud, mis on veelgi vähendanud nafta nõudlust.

Lisaks on USA-s lõppenud suvine bensiini tarbimise kõrghooaeg, mis on samuti vähendanud globaalset nõudlust. Samal ajal on aga USA oma naftatoodangut suurendanud. Kõik need arengud on kasvatanud globaalseid kütuse laovarusid ning aidanud sellega kaasa hindade langusele.

Geopoliitilised pinged ja tarneahela probleemid