FOTOD Tallinnas Balti jaama lähedal asuv hotell saab juurdeehituse

Planeeringuga liidetakse Kopli 2c ja Vana-Kalamaja 4 krundid, mille kogupindala on 0,26 hektarit. Praegune hoone säilitatakse, uushoonestus kavandatakse Vana-Kalamaja tänava äärde, järgides praegust ehitusjoont. Kopli tänava poole on ette nähtud äriruumid, mida saab kasutada hotellist sõltumatult. Hoone viies korrus on planeeritud avalikku kasutusse ning sellel on võimalus laieneda Vana-Kalamaja 4 hooneosa katusele.

Uue hooneosa ja olemasoleva hoone vahele jääb hooviala, kus on eksponeeritud ajaloolise hoone tagumine fassaad ning mis pakub suvisel ajal ruumi kohviku välilaudade jaoks. Uus hooneosa on Vana-Kalamaja tänava ääres kavandatud neljakorruselisena sarnaselt naaberkinnistul asuva hoonega. See tagab Katariina kailt vanalinna suunas kavandatud vaatekoridori säilimise.

Tallinna abilinnapea Madle Lippus tõi välja, et Vana-Kalamaja tänava alguses asuva hotelli hoone renoveerimine ja kavandatav juurdeehitus annavad võimaluse linna keskusala tihendamiseks ja teenuste mitmekesistamiseks.

«Balti jaama keskusala on vanalinna värav Tallinna merelinna ning Kopli tänavafront on selle üks esinduslikke külgesid, mille puhul on eriti hea meel ajaloolise hotelli hoone fassaadi säilimine ning arhitektuuris uue ning vana tasakaalu leidmine. Linna külalised saavad endale kohe rongipeatusesse uue ööbimiskoha ning kohalikud elanikud rohkem mitmekesiseid teenuseid, mida on võimalik kasutada sõltumata hotellist.»

Kopli ja Vana-Kalamaja tänavate planeering. Foto: Tallinna kommunikatsioon

Planeeringu koostas K-Projekt AS. Tallinna linnaplaneerimise amet ja Põhja-Tallinna valitsus korraldavad selle avaliku väljapaneku. Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda Tallinna planeeringute registris.