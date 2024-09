Ellujäämisvõistlus objektiivi taga: Eesti fotograafid seisavad silmitsi majanduslike väljakutsetega

«Olen üritanud oma tööd teha alati nii hästi, kui vähegi suudan. Nagu öeldakse, siis selleks, et mingil alal professionaalne tase saavutada, tuleb töötada 10 000 tundi. Võib-olla ma olen siis oma 10 000 tundi täis teinud ja õnneks ei ole kedagi alt vedanud, sest inimesed tulevad minu juurde tagasi,» rääkis Veesaar.

SEB ärisegmendi juht Maarja-Maria Aljas kinnitas, et loomeettevõtjad ei erine muu valdkonna väike- ja keskmise suurusega ettevõtjatest – seda ka panga pakutavate tingimuste ja võimaluste mõistes. «Sarnaselt üldistele põhimõtetele sõltub ka loomeettevõtluses palju konkreetsest ärimudelist, pakutavast tootest või teenusest ning äriplaanist. Kui need on tugevad ja läbi mõeldud, siis on ka äri tugev,» selgitas Aljas.

Kaupo Kalda ütleb, et viimaste aastate kriisides oli loomeettevõtja töö üks esimesi, mille pealt hakati kokku hoidma. Tema sõnul on loometöö eest saadava tasu kahanemine märgatav: «Olen küll hinda tõstnud vastavalt inflatsioonile, aga ka oskuste kasvades on käive jäänud stabiilseks.»

«Hiljuti tegin fotograafide Facebooki kommuunis küsitluse samal teemal,» rääkis Kalda. Sajakonna vastajaga uuringus vastas 70 protsenti fotograafidest, et on majanduslikult tundnud kriisi mõju. Vaid 25 protsenti vastanutest väitis, et ei tähelda mingit mõju või neil läheb lausa paremini kui enne.

