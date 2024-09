Elementmajade tootja Kodumaja tütarettevõte läheb pankrotti

Lump selgitas Äripäevale, et puitkarkassehitiste projekteerimise ja ehitamisega tegelenud Kodumajatehas AS hakkas allamäge minema juba 2019. aastal, kui untsu läksid kaks hooldekodu ehitamise projekti Skandinaavias. Ettevõtte majandusaasta aruandes on kirjutatud, et klient jäi oma kohustuste täitmisega väga palju hiljaks, mis tekitas probleeme tarnetega ja tekkisid suured lisakulud.