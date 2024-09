REISIKIHK EI TALTU Eesti inimesed reisivad hapra majanduse kiuste

«Majanduslikult ebakindlatel aegadel antakse pigem järele ja leitakse kokkuhoid mujalt, aga mitte reisimiselt,» kinnitab Go Traveli tootejuht Jane Laurisoo reisibüroo statistikale tuginedes. Tema sõnul saabus Go Travelile rekordtasemel reisipäringuid, mis näitab, et reisimine on eestlaste seas endiselt väga populaarne.