Palgauuring: palk tõusis eelmisel aastal 92 protsendil töötajatest. Kas ka Sinul?

Palgatõusu osaliseks saanud töötajate palk kerkis tänavu keskmiselt 10,7 protsenti, mida on mullusest (13,8 protsenti) märgatavalt vähem. Samas on seda siiski enam, kui tööandjad mullu arvasid, et palka tõsta plaanis on. Ka järgmise 12 kuu jooksul plaanib 98 protsenti uuringus osalenud 482 tööandjast palkasid tõsta.