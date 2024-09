Eesti Post tahab järsult tõsta kirja ja pakkide saatmise hinda

«Meil on tõusnud kõikide sisendite hinnad. See on ka põhjus, miks me jälle oleme hinda küsimas. Aga me üritame hinnatõusu puhul vaadata, et hind oleks jätkuvalt Eesti elanikele taskukohane,» ütles Eesti Posti juhatuse esimees Mart Mägi.