OOTAMATU Suunamuutus laenu- ja kinnisvaraturul. Mida see koduostjatele tähendab?

Tavapäraselt käivad laenu- ja kinnisvaraturg käsikäes, kuid praegu elavad need täiesti erinevat elu – esimene ulatub juuli seisuga pea kõigi aegade rekordini, teine aga püsib tagasihoidlik. Miks see nii on ning mida see koduostjate jaoks tähendab, selgitab Luminori Baltikumi eraisikute panganduse juht Tanel Rebane.