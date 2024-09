Konkurentsiamet kontrollib viie ettevõtja tegevust toidulisandite ostul

Konkurentsi haldusmenetluse valdkonna juristi Kristin Truusi sõnul algatati menetlus turuosalistelt saadud informatsiooni põhjal, mille alusel tekkis konkurentsiametil kahtlus, et toidulisandite ostjad ei täida lepingutes PTEKSis sätestatud nõudeid. «Ebaausad kaubandustavad tekivad sageli ostjate ja müüjate ebavõrdsetest läbirääkimispositsioonidest ja jõuvahekorrast – tugevam kaubanduspartner võib survestada nõrgemaid pooli enda huvides vastu võtma soodsamaid tingimusi. Sellised tavad võivad heast äritavast oluliselt kõrvale kalduda ning olla vastuolus hea usu ja ausa kauplemise põhimõtetega,» ütles Truus.

Menetluse jaoks teabe kogumiseks pöördus konkurentsiamet ettevõtjate poole, kes ostavad tarnijatelt ehk müüjatelt toidulisandeid eesmärgiga neid apteekidesse edasi müüa. Tegemist on olulise lüliga toidulisandite tarneahelas, kelle tegevus võib mõjutada nii müüjaid kui ka lõpptarbijaid. On oluline tagada, et kõik turuosalised tegutseksid kooskõlas ausa kauplemise põhimõtetega ning poolte vahel sõlmitud lepingute tingimused vastaksid PTEKSi nõuetele.