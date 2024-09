Apple tõi turule iPhone16: peamiseks elemendiks on Apple Intelligence

Uus iPhone Pro salvestab 4K videoid ja masinõppealgoritmid kontrollivad salvestatavat heli. Kasutajatel on ka ligipääs ChatGPT-le.

Apple teatas just iPhone 16st, mis on loodud spetsiaalselt Apple Intelligence'i jaoks. Apple Intelligence on saadaval nii uutel iPhone 16 mudelitel kui ka iPhone 15 Pro ja Pro Max mudelitel.