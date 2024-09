Bitcoini ETFid näitavad rekordilist rahaväljavoolu

Mees kõnnib mööda bitcoin'i monumendist Plaza Bitcoinil San Salvadoris 4. septembril 2024. Avaliku arvamuse instituudi (IUDOP) andmetel on bitcoin'i kasutuselevõtt El Salvadoris endiselt piiratud hoolimata sellest, et see on olnud seaduslik valuuta juba kolmandat aastat. MTÜ Minu Esimene Bitcoin eesmärk on edendada krüptoraha kasutamist, õpetades seda riiklikes koolides, kus nende tundides on osalenud üle 35 000 õpilase. Kuigi 2023. aastal teatas 88 inimest 100st, et nad ei kasuta bitcoin'i, on mõned, nagu taksojuht Napoleon Osorio, seda oma ettevõtluses omaks võtnud.

Foto: AFP Scanpix