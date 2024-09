Keskerakond: pangad võiksid pool oma kasumist riigile maksta

«Arvestades maksu ajutist iseloomu ja 50-protsendist määra, ei ole oodata, et see avaldaks märkimisväärset negatiivset mõju pankade võimele pakkuda laenu- või muid finantsteenuseid. Samuti on oluline, et maksu kogutakse ainult kasumi pealt, mis tähendab, et see ei mõjuta pankade tegevust kahjumiga aastatel,» ütles riigikogu rahanduskomisjoni aseesimees Andrei Korobeinik.