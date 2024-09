Luminor: Eesti kaupade eksport langes kogu Euroopas

Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla sõnul on äsja statistikaameti poolt avaldatud kaupade väliskaubanduse numbrid on jätkuvalt murettekitavad, sest aastavõrdluses näilised positiivsed arengud on seotud vaid erakordselt halva eelmise aasta juulikuuga, kus eksport kukkus järsult.