Raul Eamets: väliskaubanduse näitajate paranemine on pelgalt statistiline

«Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on eksport kasvanud viis protsenti ja import üks protsent. Kui aga näitajatesse korraks sisse vaadata, siis on näha, et eelmise aasta juuli oli viimase kahe ja poole aasta kõige kehvem kuu, ehk baastase, millega me ennast võrdleme, oli väga madal,» selgitas Eamets.