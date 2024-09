Prisma alustab esmaspäeval inimeste teadlikkuse tõstmiseks alkoholimüüki hiljem

Umbes 1/3 Eesti alkoholi tarbijatest on liigtarvitajad. Täpsed andmed raseduse ajal alkoholi tarbimise kohta Eestis puuduvad, kuid FASD esinemissageduse kohta arvatakse, et umbes 1–5 protsenti sündinud lastest on mingil määral FASDst mõjutatud.

Enamik naisi raseduse ajal ei joo

Lääne-Tallinna keskhaigla naistekliiniku ämmaemanda Merle Treufeldt-Kirtsi sõnul enamik Eesti naisi siiski raseduse ajal teadlikult alkoholi ei tarbi. «Ilmselt on üsna palju selliseid juhtumeid, kus tarbitakse alkoholi väga varajase raseduse ajal, veel ise rasedusest teadmata. Rasedusaegne regulaarne alkoholi tarvitamine ja liigtarvitamine on pigem seotud juba eelneva riskikäitumise, sotsiaalsete, vaimse tervise ja sõltuvusprobleemidega. Kindlasti võiks rohkem tähelepanu juhtida sellele, et täna ei ole teaduslikult tõendatud sellist asja nagu turvaline kogus alkoholi või turvaline kogus alkoholi raseduse ajal. Samuti peaks rohkem rõhutama alkoholi ja vähiriski seoseid.»

Eesti Karskusliidu juhi Lauri Beekmanni sõnul on teema väga oluline, kuid probleemist räägitakse vähe puuduvate andmete tõttu. «Maailma uuringute ja andmete analüüsil on FASD 2,5 korda levinum kui autism, 19 korda levinum kui tserebraalparalüüs ja 28 korda levinum kui Downi sündroom. Seejuures on oluline rõhutada, et alkoholi põhjustatud sünnikahjustused on täielikult ennetatavad. Me räägime alkoholi põhjustatud kahjustusest niivõrd palju vähem, kuna meil puuduvad kohalikud andmed. Kui ei ole statistikat, ei ole justkui probleemi. Kui sellest aga ei räägita, ei panda rõhku ka probleemi ennetamisele. Oleme omamoodi surnud ringis, millest aitaks välja suurem teadlikkus nii meedikute, poliitikute kui ka muidugi iga tulevase ema ja isa seas. Alkohol ja rasedus ei sobi mitte mingil juhul kokku. Alkoholivaba rasedus on üks esimestest olulistest kingitustest, mille oma lapse tuleviku heaks saame teha.»