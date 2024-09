Reitinguagentuur Moody’s vaatas üle Eesti kõrge krediidireitingu

«Rahvusvahelised instutsioonid hindavad Eesti krediidivõimekust jätkuvalt kõrgelt, see on tunnustus meie riigile ja tunnistus investoritele sellest, et Eestile raha laenamine on turvaline ja hea investeering,» sõnas riigikassa osakonna juhataja Janno Luurmees.