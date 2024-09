Estonian Celli juhatuse liikme Siiri Lahe sõnul on Euroopas juba alates 2014. aastast soovitatud taastuvenergia maksulagesid, et energiaintensiivne tööstus jääks Euroopasse, kuid Eesti on üks väheseid riike, kus seda pole rakendatud.

Foto: Ain Liiva