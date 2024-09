Ministeerium andis avalöögi meretuuleenergia arendamiseks

«Puhas ja taskukohane energia on Eesti inimeste heaolu ja majanduskasvu alus. Seetõttu soovime toetada tuuleenergia tootmist lisaks maismaale ka merel. Eestis on selleks hea potentsiaal,» sõnas kliimaminister Yoko Alender. «Loome meretuuleparkide arendamiseks toetusplaani 20 aastaks. See annab kindluse, et elektrihind on taskukohane. Samuti tekib piisavalt taastuvenergiat. Seda vajab nii olemasolev kui uus puhas tööstus, mis toob riiki suuri investeeringuid.»