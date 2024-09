Luminor: Eesti hinnatõus on jätkuvalt kiirem kui on euroalal tervikuna

«Reedel avaldatud augustikuine tarbijahinnaindeks kasvas võrreldes juulikuuga 0,4 protsenti ja kui arvestada sesoonset kõikumist, siis 0,2 protsenti ehk sama palju kui oli esialgne ühtlustatud varasemalt avaldatud tarbijahinnaindeksi kasv. Aastavõrdluses on hinnad 3,2 protsenti kõrgemad. See jaguneb aasta peale enamvähem ühtlaselt, kuid veidi rohkem on hinnad kasvanud just esimese poolaasta jooksul. Kuna käibemaks tõusis sel aastal, siis selle aasta kaheksa kuuga on hinnad kasvanud 2,8 protsenti ning ka viimase kolme kuu inflatsioonitempo ei jää sellele hinnatõusule kahjuks alla,» kommenteeris Uusküla.

Jätkuvalt on Eesti hinnatõus kõrgem kui on euroalal tervikuna, mis on tegemast meist veelgi kallimat riiki. «Paraku ei ole hinnakasv läbi sest teenuste hinnad on kasvamas, seda eelkõige palkade kasvu tõttu. Kaupade hindades me hinnakasvu ei nähe, kuid vaid sellepärast, et muud kulutused on muutunud väiksemaks ja see tasandab kogumõju, kuid ka kaupade tootjad kannatavad rahvusvahelises hinnakonkurentsis, sest muude kulude langus on kõigil sama, kuid palgad kasvavad meil enam,» selgitas ökonomist.