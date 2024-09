Eakas naine loovutas kelmile 4500 eurot «ravikulude» katteks

Neljapäeval pöördus politseisse 41-aastane mees, kes teatas, et ta vanaema sai telefonikõne, milles väideti, et naise sõbranna on põhjustanud liiklusõnnetusse. Väidetava liiklusõnnetuse teise kannatanu ravikulude katteks oli vaja maksta 35 000 eurot, teatas Põhja prefektuuri pressiesindaja BNSile.