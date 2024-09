Eesti Pank: energiahindade langus hoidis suurema hinnatõusu ära

Energia odavnemine on Perti sõnul üldist hinnakasvu tagasi hoidnud. «Nafta hind langes augustis alla 80 dollari barreli eest ning mootorikütuse odavnemist soodustas naftatöötlejate marginaali vähenemine ja euro kursi tugevnemine. Septembri alguses on nafta hind maailmaturul olnud mitme aasta odavaim ja seetõttu võib oodata, et energia hoiab üldist hinnakasvu tagasi lähiajalgi.