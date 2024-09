Arco Vara: elamispindade hinnad on aastaga langenud

Pakkumismahu kasv 2024. aasta II pooles vähemalt hooajaliselt peatub

Üleriigiliselt on pakkumismaht jätkuvalt suur, viidates hinnatasemete laialdaselt piiratud kasvuvõimalustele ka veel 2025. aasta I pooles. 2024. aasta II pooles küll enamikes turupiirkondades pakkumismahu lisandumine taas peatub ja pakkumine võib hakata sügiskuudel edasiselt taanduma, kuid selle taga on esmalt suuresti hooajalised tegurid ning pakkumismaht võib piirkonniti jätkuvalt kasvada ka veel 2025. aasta kevad-suvisel perioodil.

Laialdasem pakkumine võimaldab küll potentsiaalsete ostjate jaoks hetkel rikkalikemaid valikuvõimalusi kui näiteks ülieufoorilistel aastatel 2021 - 2022, kuid müüjate vaatest võib likviidsuse parandamiseks olla jätkuvalt ainult üks valik ning selleks on hindade langetamine ja seda eriti tugevalt just taaskordselt 2025. aasta I kvartalis, mil turg on hooajaliselt kõige rahulikum.

Suurem hindade langus nii pakkumis- kui ka tehinguhindade kontekstis on möödunud

Tagasivaadatuna siiski näib, et tänaseks on juba suurem hindade langus nii tehingu- kui ka pakkumishindade vaates möödunud ning olukorras, kus üürihindade kasv on asunud ootuspäraselt Tallinna eestvedamisel taas kiirenema ja üüripakkumine vähenema, asub sellele üldiselt teatava ajalise viitega järgnema ka ostu-müügitehingute arvu suurenemine ja ostu-müügihindade kasv. 2025. aasta vaates võib üldistatult oodata elamispindade turul ostu-müügihindade taaskordset kasvu, kuid seda peamiselt aasta II poolest, mil ka üldine majanduslik situatsioon peaks asuma tänasega võrreldes selgemalt paranema üheskoos tarbijate kindlustundega.

Kinnisvarabüroo esindajana on seda ajakirjanduses küll üsna irooniline jätkuvalt esitleda, kuid kuna sel mõttel on olnud ka üha enam avalikke toetajaid, siis tänane turusituatsioon on uute kinnisvarainvesteeringute tegemiseks või ka kodu soetamiseks laialdase pakkumise ja pikemat aega peatunud hinnatõusu taustal paljudel puhkudel hea võimalus turul ostjana osalemiseks ning taoline olukord ei kesta igavesti.