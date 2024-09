Advokaat: töövaidluse tekkimisel ei tasu abi otsimisega venitada

Pilt on illustratiivne.

Kui töötaja ja tööandja vahel on tekkinud erimeelsused ning nad ei oska neid omavahel lahendada, on järgmiseks sammuks reeglina pöördumine töövaidluskomisjoni poole. Kuid töövaidluste lahendamiseks on ka teisi võimalusi, selgitas advokaadibüroo Hedman advokaat Kristel Tael-Same.