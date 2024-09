Raul Eamets hinnatõusutempost: Eesti jätkab teed kallimate riikide suunas

«Aasta lõikes on hinnad tõusnud 3,2 protsenti. Kaubad kallinesid 1,4 protsenti, teenused koguni 6,3 protsenti. See, et teenuste hinnakasv on kiirem kui kaupade hinnatõus, on ka arusaadav, sest palgakasv on jätkuvalt kõrge ning teenuste sektoris moodustavad palgad väga suure osa ettevõtte kuludest,» rääkis Eamets.