Intel võib Dow indeksist välja langeda: kas hiiglase aeg on läbi?

Inteli aktsia on viimase aastaga teinud läbi järsu languse, kukkudes peaaegu 60% ning jäädes 70% alla oma 2000. aasta rekordtasemest. See järsk langus on vähendanud nii investorite kindlust kui ka tekitanud küsimusi ettevõtte edasise kuuluvuse üle Dow Jonesi. Kuna Dow on hinnaga kaalutud indeks, on Inteli madal aktsiahind muutnud selle potentsiaalseks kandidaadiks eemaldamiseks. Praegu on ettevõtte aktsia hind umbes 19,43 dollarit, mis on tunduvalt madalam kui enne pandeemiat saavutatud tipphind.