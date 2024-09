KLIIMAMINISTEERIUM Tootjavastutus laieneb ka plastist kalapüügivahenditele

Neljapäeval kiideti valitsuses heaks määrus, mille kohaselt peavad kalurid hakkama koguma kasutuselt kõrvaldatud kalapüügivahendeid ja nende osi teistest jäätmetest eraldi ning need tootjale tagastama. Tootjad omakorda peavad tagama, et kaluritel on võimalus need vahendid tasuta üle anda.