Lääne ettevõtjate vene rulett Putini Venemaal

Lääne suured korporatsioonid, nagu McDonald’s, Ikea, Nike ja Coca-Cola, seisid Ukraina sõja alguses keerulise valiku ees. Alguses olid paljud, sealhulgas McDonald’s, kõhkleval seisukohal, lootes, et sõda saab kiire lõpu. Kuid kui meediakajastused muutusid järjest kriitilisemaks ja sotsiaalmeedias hakkasid levima üleskutsed boikoteerida ettevõtteid, kes Venemaal edasi tegutsesid, sai selgeks, et jäämine tähendaks suurt mainekahju ja tõenäoliselt ka klientide kaotust.

2022. aasta märtsi alguses otsustas McDonald’s sulgeda kõik oma restoranid Ukrainas, kuid jätkas tegevust Venemaal. See tõi kaasa ulatusliku avaliku kriitika ja üleskutsed McDonald’si boikoteerimiseks, nagu kirjutas Bloomberg. Lõpuks, kui McDonald’s teatas, et sulgeb ka oma Venemaa restoranid, levis riigis paanika – inimesed seisid pikkades järjekordades, kartes, et see on viimane kord, kui nad saavad McDonald’sist süüa osta.