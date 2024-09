Septembrist tohib Eestis müüa kokkupõrketesti läbinud turvaistmeid

Uue regulatsiooni eesmärk on parandada laste turvalisust autosõidu ajal, pakkudes paremat kaitset mitmesugustes liiklusolukordades. Olulise muudatusena nõuab uus regulatsioon turvaistmete puhul kohustuslikke külgkokkupõrke teste, mida varasem regulatsioon ei hõlmanud. Kuigi paljud tootjad on varem neid teste vabatahtlikult teinud, on need nüüd kõikidele tootjatele kohustuslikud. Turvaistmed peavad läbima ranged külgkokkupõrkekatsed, enne kui tootele tüübikinnitus antakse ja need müüki jõuavad.