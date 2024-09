Hea uudis magusasõpradele: kakao hind tegi järsu languse

Kakaofutuuride hind langes eile New Yorgi börsil 6,2 protsenti, 6819 dollarile tonni kohta. Veel augusti alguses oli hind üle 9000 dollari. Kauplejad olid optimistlikud, sest eelseisev saak toob maailmaturule rohkem tarneid. Eeldatakse, et Lääne-Aafrika parem ilm aitab piirkonna tootmisel osaliselt taastuda paari viimase aasta kehvast saagikusest, mis tõi kevadel kaasa rekordilised hinnad ja turul suure puudujäägi.

«Põhisaak kasvab üsna hästi,» ütles Oreo küpsiste ja Toblerone'i batoonide tootja Mondelez Internationali finantsjuht Luca Zaramella Bloombergile. «Jäänud on veel mõni nädal, nii et me ei saa veel kindlalt väita, et saak tuleb hea, kuid näitajad paremuse poole on olemas.»