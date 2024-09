Logistikafirmad: ettevõtete tulumaksu asemel oleks iga teine alternatiiv parem

Kitsing selgitas, et ettevõtete tulumaksu kehtestamise asemel oleks praktiliselt iga teine alternatiiv parem, kuna see otsus kirjutaks täiesti ümber seni Eestis kehtinud ja meie majandusele edu toonud maksupoliitika. «Just see on toonud Eestisse palju välisinvesteeringuid ja aidanud meie ettevõtetel areneda, teha uusi investeeringuid. See ju ongi see, mis kõige rohkem majandust arendab. Seda poliitikat ei tohiks mingil juhul muuta,» lausus Kitsing.