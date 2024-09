Rootsi langetab elanike toetuseks tulumaksu

Uudisteagentuur Bloomberg kirjutab, et Rootsi valitsus alandab 2025. aastal tulumaksu, et toetada hinnatõusudes ning suurenenud laenukuludes räsida saanud majapidamiste ostujõudu.

Järgmise aasta eelarves läheb see samm valitsusele maksma umbes 13,5 miljardit Rootsi krooni (1,2 miljardit eurot). Lisaks läheb veel 4,4 miljardit osade aktsia- ning investeerimisfondide rahapaigutuste maksuvabastusteks. Nagu Bloomberg kirjutab, tuleneb see sellest, et Rootsi paremtsentristlik valitsus on lubanud suurendada oma toetust majapidamistele.