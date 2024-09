Stockmanni kaubamaja asus juhtima Priit Peterson

Uue juhi peamine ülesanne on juhtida kaubamaja meeskonda ja arendustegevusi ning viia ellu Lindex Grupi ühtset strateegiat, kasutades maksimaalselt ära kohalikku äripotentsiaali. Petersonil on varasemast rikkalik kogemus ärikonsultatsioonide ja jaekaubanduse valdkonnast. Muuhulgas on ta juhtinud ka Rahva Raamatut, mis sai tema juhtimise all tugeva kontseptsiooni ja digitaalse ümberkujundamise eest maailma parima raamatupoe tiitli.

«Mul on suur rõõm asuda tööle väärika ajalooga Stockmanni kaubamaja direktorina. Jaemüügi keskkond on pidevas muutumises ning usun, et minu kogemused nii traditsioonilises jaemüügis kui ka digilahenduste rakendamisel tulevad kasuks meie ühisel teekonnal Stockmannis,» sõnas Tallinna Stockmanni kaubamaja direktor Priit Peterson, kelle kogemustepagas hõlmab laialdast jaemüügi juhtimist, alates strateegilisest planeerimisest ja hangetest kuni meeskonna arendamise ja kliendirahulolu suurendamiseni.

«Minu eesmärk on pakkuda klientidele parimat võimalikku ostukogemust ja olen eriti uhke Stockmann delikatessi toiduosakonna üle, mis on linna parim ja hea põhjus Stockmanni külastada. Ees ootavad väga põnevad ajad – isiklikult ootan sügisel toimuvat legendaarset Hullude Päevade kampaaniat ja seda, millal jõuavad lõpule naiste moeosakonna uuendused kolmandal korrusel,» lisas Peterson.

«Stockmannil on pikk, 162-aastane jaekaubanduse ajalugu Soomes ning juba üle 30 aasta ka Tallinnas. Ettevõte on pikaajaliselt pühendunud Tallinna turule ja näeme siin suurt kasvupotentsiaali. Usaldusväärse ja tulevikku vaatava juhina tuntud Priidu ulatuslik jaemüügi taust annab meie ühisele teekonnale värske hoo,» lisas Stockmanni kaubamajade müügijuht Päivi Itkonen-Melartin.

Alates 1862. aastast tegutsevad Stockmanni kaubamajad on tuntud oma kõrgkvaliteetsete moe-, ilu- ja kodubrändide valiku poolest. Eestis ja Lätis pakub Stockmann lisaks kvaliteetset toidukaupade ja jookide valikut. Stockmannil on kaheksa kaubamaja Soomes ja Baltikumis ning lisaks e-poed stockmann.com, stockmann.ee ja stockmann.lv. Stockmann kuulub Lindex kontserni. Lindex Group plc on noteeritud Nasdaq Helsinki börsil ja 2023. aasta käive oli 952 miljonit eurot.