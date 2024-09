Nafta odavnes järsult, Eesti tanklatesse jõuab hinnalangus järgmisel nädalal

Circle K Eesti mootorikütuse hinnastamisjuhi Indrek Sassi sõnul on hinnalangus eelkõige tingitud pakkumise kasvust. «Esmalt on turul tagasi Liibüa nafta, kuna sealt tuleva info kohaselt on seal võimu pärast konkureerivad rühmitused jõudnud kokkuleppele, et augusti lõpus suletud naftaväljad siiski taasavatakse.»