Üks selle aasta suurimaid koondamisi: Eestis kaotab Telias töö 160 inimest

Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer ütles investoritele saadetud pressiteates, et tegemist on raske, kuid vajalik otsusega, et tagada Telia pikaajaline edu. «Koos juhatuse ja oma meeskonnaga kavatseme muuta organisatsiooni lihtsamaks, et saaksime oma kliente paremini teenindada. Ma usun, et see kavandatud lähenemisviis muudab Telia mitte ainult lihtsamaks ja kiiremaks, vaid aitab meil ka oma äri kasvatada ja teenida piisavalt raha, et teha vajalikke investeeringuid,» ütles ta. Hofbauer lisas, et nad toetavad lahkuvaid töötajaid, kuid ka muudavad ettevõtte paremaks töökohaks ka neile, kes jäävad.