Liit valitsusele: ühistranspordi toetuse kärpimisel tuleb hakata liine sulgema. Kas riik annab koolis ja tööl käijatele lisaouhkepäevi?

Autoettevõtete Liit saatis kolmapäeval peaministrile, rahandus-, regionaal- ja taristuministrile ning riigikogu fraktsioonidele pöördumise, milles juhib tähelepanu, et ühistranspordi dotatsiooni võimalik kärpimine on vastuolus riigi plaaniga vähendada regionaalset ebavõrdsust, autostumist ning sellest tekkivaid keskkonnakahjusid, puudutades kõige valusamini ääremaade inimesi, kelle liikumisvõimalused on niigi kasinad.