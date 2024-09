SEB: Eesti võlakirjad märgitakse suure tõenäosusega täis

«Pole midagi parata, Leedus näib elu olevat ilus. Majandus kasvab neil hoogsalt, inflatsioon on madalam ja tihtipeale ilm ka ilusam. Paneb kadestama, aga varsti-varsti on Eesti jaeinvestoril üks asi juures, millega kunagise vürtsiriigi investorite ees uhkustada – selleks on tulusam riigivõlakiri,» arutles Laur pressiteates.

Möödunud esmaspäeval toimus Leedus riigivõlakirjade oksjon. Kuigi Eestis on selline üritus suursündmus, siis Leedu on võlakirju müünud tihedamalt. «Möödunud nädala oma teeb eriliseks aga see, millise võlakirja pakkumist suurendati. Nimelt oli tegu kohaliku riigivõlakirjaga, mille pikkus on ligikaudu kaks aastat. Jah, täpselt samad näitajad nagu meie käimasoleval Eesti riigivõlakirja emissioonil, ainult riik ja riskitase on teised,» märkis Laur.