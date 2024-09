Lenno Uusküla: tööstustoodang kukkus 2017. aasta tasemele

Tema sõnul ei pea liiga suurt tähelepanu juulikuu numbritele üksinda pöörama, sest tegemist on suvekuuga ning aastast-aastasse võivad ühekordsed tegurid mõjutada. «Oluline on vaadata, mis on tulemas järgmistel kuudel. Väliskeskkonnast sellise arengu põhjust näha ei ole. Saksamaa tööstustoodangu ostujuhtide kindlustunde indikaator on püsinud enamvähem muutumatult. Lähiriikides ei lähe hästi, kuid pööret halvemuse suunas ka ei ole. August ja september võiksid sellele taustal olla taas suhteliselt positiivsemad,» rääkis Uusküla.