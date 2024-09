SUURKOONDAMINE Telia kärbib töökohti

Grupiülese struktuurimuudatuse peamine eesmärk on anda senisest suurem roll kliendikeskse ja tõhusa tegutsemise tagamiseks riikides asuvatele organisatsioonidele.

Telia Eesti juhatuse esimehe Holger Haljandi sõnul on kohalikul organisatsioonil vahetu kontakt siinse kliendi ning igapäevase elu- ja töökeskkonnaga. «Ümberkorraldused muudavad mitmed seni kontsernis paiknenud rollid kohalikuks, et need oleks kohalikule turule lähemal ja efektiivsemad ning keskenduks vaid olulisele - meie klientide rahulolule,» märkis Haljand.