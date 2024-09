Soome plaanib esimese riigina maailmas tuumaenergia jäätmed maa alla ladustada

«Olkiluoto saarel, mis asub umbes 240 kilomeetri kaugusel Helsingist, rajatav «Onkalo» (soome keeles «väike koobas» või «auk») on mõeldud kasutatud tuumakütuse turvaliseks lõpphoidlaks. See on projekteeritud kaitsema inimkonda tuhandeid aastaid,» ütles Posiva suhtekorraldusjuht Pasi Tuohimaa. Posiva on Soome ettevõte, mis asutati 1995. aastal ja on vastutav Onkalo projekti juhtimise eest. Ettevõte on tuumaenergiaettevõtte TVO ja kommunaalfirma Fortum ühisomandis, kirjutas CNBC.