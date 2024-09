TTJA otsib miljoni euro eest infosüsteemi arendajat

Hanke eesmärk on leida tarkvara arenduspartner TTJA järelvalve infosüsteemi arendus- ja hooldustöödeks, et tagada süsteemi järjepidev töökindlus ja vastavus muutuvatele regulatiivsetele nõuetele.

Raamlepingu alusel sõlmitakse eraldi hankelepingud arendus- ja hooldustöödeks, mille maksumus on alates 5000 eurost. Hanke kogumaksumus on miljon eurot. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 4. oktoober, lepingu pikkus on 4 aastat.