Milline summa! Rail Baltic tõi ehitusfirmale kullasaju

Ühispakkumusega hanke võitnud OÜ Verston ja OÜ Järelpinge Inseneribüroo rajavad 17,2 kilomeetri pikkuse Rail Baltica põhitrassilõigu Rapla maakonnas, Rapla ja Kehtna vallas. Lepingu maksumuseks on ligikaudu 87,8 miljoni eurot.

«Kasutades üht muistset ütlust, siis Rail Baltica hankeid ja ehituslepinguid tuleb praegu nagu Vändrast saelaudu ning igaüks võib märgata, et uue raudteega seonduv ehitustegevus kogub füüsilises keskkonnas üha enam hoogu. Piltlikult öeldes oleme jõudnud täna sõlmitud lepinguga veerandini raudtee Eesti osa põhitrassist, ühtlasi on tegu ka seni kõige pikema lõiguga, mille osas oleme lepinguni jõudnud,» lausus Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salomets, lubades, et juba lähiajal jõutakse järgmiste lepingute sõlmimiseni.