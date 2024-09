Nord Pooli elektribörsil näidatakse, et Eesti keskmine elektrihind jääb homme tasemele 122,61 €/ MWh kohta (12,2 senti kWh pluss maksud-tasud). Soomes on hind samal ajal 77 eurot MWh kohta ehk Eestist ca 60% soodsam. Positiivne on see, et suvisel ajal oleme muidu harjunud vahet Soomega mõõtma kordades.