Estlinkist hoolimata: homme kerkib elektri hind üle kriitilise piiri

Nord Pooli elektribörsil näidatakse, et Eesti keskmine elektrihind jääb homme tasemele 122,61 eurot/ MWh kohta (12,2 senti kWh pluss maksud-tasud). Võrreldes kolmapäevaga on hind viiendiku võrra odavam. Soomes on hind samal ajal 77 eurot MWh kohta ehk Eestist ca 60 protsenti soodsam. Positiivne on see, et suvisel ajal oleme muidu harjunud vahet Soomega mõõtma kordades.