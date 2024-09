Korteriühistute Liit: korteri remondist tuleb teavitada

Kohtupraktikas tuleb tema sõnul aga aeg-ajalt ikka ette juhtumeid, kus inimene on hoogsalt alustanud korteri ümberehitust ja kahjustanud sellega kaasomanike ehk teiste korteriühistu liikmete huve. Enamasti on sellisel juhul tegemist kas seinte mahavõtmise või maja küttesüsteemist lahkumisega. «Inimesed peavad aru saama, et omavoliliselt tehnosüsteeme muuta ei tohi ning kandvate seinte mahavõtmise näol on tegemist loakohustusliku ümberehitusega,» selgitas Urmas Mardi. Kiire ja selge pildi sellest, mida korteriomanik teha võib või ei tohi, annab tema hinnangul kliimaministeeriumi vastvalminud ehitusgiid.