«Kaabli remonditööd on lõpetatud ning ettevalmistustööd kaabli pingestamiseks on tehtud. Eile alustati ning täna jätkatakse kaabli testimist, mis on eelduseks ühenduse taaskäivitamisel. Kui testide tulemusena tagasilööke ei teki, on ühendus turu käsutuses alates homsest,» rääkis EstLinkide üksuse juht Reigo Haug.